Fango nei fiumi e sui campi: gli effetto dell'eolico nel Fortore (FOTO & VIDEO) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Baselice (Bn) – Ci eravamo stati poco tempo e poco ci era bastato per capire quanto stava accadendo a Baselice. Un'invasione selvaggia di cantieri per la costruzione dei parchi eolici. Le energie del futuro che stanno invadendo il Fortore deturpandone i lineamenti. Non solo. Mettendo in grossa difficoltà anche gli abitanti che si sono visti 'cacciati' dai propri terreni, fonti di guadagno, e terreni pieni di acqua e Fango. Sembrava che la denuncia avesse posto un freno ai lavori di Enel, ma così non è. La situazione è anche peggiorata: nei fiumi e lungo i campi scorre Fango, non proprio la linfa adatta per rendere un campo produttivo. La zona in questione è Pietramonte. La denuncia e di Andrea Cormano, medico e consigliere comunale a Baselice. "Il giorno 25 Gennaio, durante ...

