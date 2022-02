Emma inseguita dai Carabinieri a Sanremo 2022 scala la classifica del Fantasanremo – VIDEO (Di venerdì 4 febbraio 2022) Emma, protagonista del Festival di Sanremo 2022, a sua insaputa o meno sta facendo incetta di punti bonus al FantaSanremo. Il vero colpo lo ha fatto a notte fonda, dopo aver lasciato l’Ariston, quando è stata inseguita da una volante dei Carabinieri. Emma inseguita dai Carabinieri Al termine della sua esibizione, dopo aver lasciato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 4 febbraio 2022), protagonista del Festival di, a sua insaputa o meno sta facendo incetta di punti bonus al Fanta. Il vero colpo lo ha fatto a notte fonda, dopo aver lasciato l’Ariston, quando è statada una volante deidaiAl termine della sua esibizione, dopo aver lasciato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ellafthaiz : Quei cinquanta punti di Emma inseguita dalla polizia, capitana ti amo - callea_martina : RT @artbymars: EMMA INSEGUITA DAI CARABINIERI E CHIEDE QUANTI PUNTI SONO AL FANTASANREMO HO LE LACRIME #sanremo2022 - callea_martina : RT @its_ssimons: Michele Bravi che scopre che Emma ha fatto guadagnare 50 punti per essere stata inseguita dalla polizia: #Sanremo2022 #fa… - ewsmellycat : Ma scusate, in che senso emma è stata inseguita dai carabinieri ? AHAHHAHAHAHAHA - Bubiiiis : Dai raga ma si vede che Emma non è inseguita ma accompagnata ?? #Fantasanremo -