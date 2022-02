Covid, solo in Italia i morti non calano. "Calcoli da rivedere" (Di sabato 5 febbraio 2022) Più decessi che nel resto d’Europa. Gli scienziati: “C’è una coda di Delta ma anche un’errata applicazione dei criteri di conteggi” Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Più decessi che nel resto d’Europa. Gli scienziati: “C’è una coda di Delta ma anche un’errata applicazione dei criteri di conteggi”

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo deve essere operato, ma la famiglia è No vax e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro… - fanpage : Il piccolo deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore ma dalla famiglia 'no vax' è arrivata una richies… - HuffPostItalia : La famiglia di un bambino che deve essere operato chiede 'solo sangue no vax' - etherea_etherea : RT @ilbisa1: La vaccinazione Covid è solo una prova generale per ulteriori vaccinazioni obbligatorie - Adessoperodormi : RT @madforfree: Tra le tante questioni gestite in maniera antiscientifica,c’è quella dei #guariti. Omicron è vaccinazione naturale, ha dett… -