“Ciao ciao” | video di Mattarella sulle note della canzone diventa virale

Advertising

SanremoRai : Ciao, @MarroneEmma, ci scoppi il cuore ?? #OgniVoltaÈCosì #Sanremo2022 - SanremoRai : “Ti saluto con amore Con le mani, con le mani, con le mani Ciao ciao” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : Ciao Lorena, benvenuta a Sanremo ?? #Sanremo2022 - Frances52779614 : RT @E22171315: @Frances52779614 Talvolta superi l'insuperabile ?? Ciao Francesco ?? - _NinfaEuridice_ : @figliodenomade ciao mini -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao ciao

... in collegamento telefonico, a Storie Italiane di Eleonora Daniele, Mara Venier , per la prima volta, ha rivelato come ha reagito allo 'Zia Mara', frase pronunciata da Aka7Even e Highsnob e Hu, ...ROMA. Cori e fumogeni. Da "Bella", il canto della resistenza e dei partigiani, alle strofe del rapper Noyz Narcos. Sono scesi in piazza gli studenti, circa 1500, con un solo obiettivo: arrivare sotto al ministero dell'Istruzione ...Sergio Mattarella conquista anche il Festival di Sanremo2022 e chiama Amadeus. E sui social spopola il video riveduto e corretto del suo bis al Quirinale sulle note di “Ciao, ciao”, la canzone de La ...Per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che si sono esibiti con la canzone "Ciao ciao", abito da sera e smoking a tinte rosa e nero. Un dettaglio che non è passato inosservato a tutti i tifosi del ...