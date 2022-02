ATP Pune 2022, Lorenzo Musetti cede ai quarti di finale al polacco Kamil Majchrzak (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del tabellone principale del torneo ATP Pune 2022 di tennis, di categoria 250: l’azzurro, testa di serie numero 2, cede il passo al polacco Kamil Majchrzak, vincente per 6-2 6-7 (5) 6-4 in due ore ed un quarto di gioco. Nel primo set i primi cinque giochi sono dominati dai servizi, poi nel sesto l’azzurro, avanti 40-0, si fa rimontare e subisce il break. I punti consecutivi del polacco diventano 10 e l’azzurro si ritrova sotto 2-5. Musetti si disunisce e concede un set point, che il polacco sfrutta subito per chiudere sul 6-2 dopo mezz’ora di gioco. La seconda partita vede ancora i servizi dominare per ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)esce di scena neididel tabellone principale del torneo ATPdi tennis, di categoria 250: l’azzurro, testa di serie numero 2,il passo al, vincente per 6-2 6-7 (5) 6-4 in due ore ed un quarto di gioco. Nel primo set i primi cinque giochi sono dominati dai servizi, poi nel sesto l’azzurro, avanti 40-0, si fa rimontare e subisce il break. I punti consecutivi deldiventano 10 e l’azzurro si ritrova sotto 2-5.si disunisce e conun set point, che ilsfrutta subito per chiudere sul 6-2 dopo mezz’ora di gioco. La seconda partita vede ancora i servizi dominare per ...

