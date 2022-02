ATP Montpellier 2022: Zverev spazza via Mannarino, Ymer supera Gasquet. Avanti Krajinovic e Bublik (Di sabato 5 febbraio 2022) Il torneo di Montpellier sta diventando il territorio di caccia di Alexander Zverev. Il numero 3 del mondo ha spazzato via il francese Adrian Mannarino, travolto in 50 minuti e con un solo gioco racimolato in tutta la partita. Una velocità di palla indicibile quest’oggi per il tedesco, che non ha avuto alcun problema nell’aver ragione del suo avversario. In semifinale affronterà Mikael Ymer, che ha proseguito nella sua striscia di ‘ammazzafrancesi’ in questo torneo: dopo Moutet e Monfils, lo svedese si è imposto anche su Richard Gasquet, vincitore quattro volte in Occitania in carriera. Dopo due set assai combattuti, in cui il transalpino è stato capace di annullare un match point, l’ex numero 7 al mondo è calato vistosamente sotto il profilo fisico, perdendo senza colpo ferire il set ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Il torneo dista diventando il territorio di caccia di Alexander. Il numero 3 del mondo hato via il francese Adrian, travolto in 50 minuti e con un solo gioco racimolato in tutta la partita. Una velocità di palla indicibile quest’oggi per il tedesco, che non ha avuto alcun problema nell’aver ragione del suo avversario. In semifinale affronterà Mikael, che ha proseguito nella sua striscia di ‘ammazzafrancesi’ in questo torneo: dopo Moutet e Monfils, lo svedese si è imposto anche su Richard, vincitore quattro volte in Occitania in carriera. Dopo due set assai combattuti, in cui il transalpino è stato capace di annullare un match point, l’ex numero 7 al mondo è calato vistosamente sotto il profilo fisico, perdendo senza colpo ferire il set ...

marcomazz : Che settimana per gli Ymer. Elias SF ATP Pune - Mikael SF ATP Montpellier. Da quando non accadeva che due fratelli… - sportface2016 : #AtpMontpellier, programma e orari di sabato 5 febbraio - FAP3456 : I fratelli Ymer alla conquista dei titoli ATP questa settimana. Pune e Montpellier!Tennis alla Monfils per entrambi… - livetennisit : ATP 250 Montpellier e Cordoba: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Sonego a Cordoba… - LePanacheBet : ATP Pune : -Travaglia x1.98 1,5u ATP Montpellier : -Bublik x3.05 0,75u -