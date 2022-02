Atletica | quando la prossima gara di Marcell Jacobs? Data | programma | orario | tv | streaming

(Di venerdì 4 febbraio 2022)è tornato indopo sei mesi di assenza e ha subito strabiliato. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto l’ISTAF Indoor di Berlino per il suo attesissimo rientro e ha vinto i 60 metri in maniera autorevole col tempo di 6.51. L’azzurro ha giganteggiato in finale, sconfiggendo con grande facilità due avversari temibili come l’ivoriano Arthur Cissé e il francese Jimmy Vicaut. Il nostro portacolori può ritenersi soddisfatto di questa prima uscita stagionale e guarda già con ottimismo al prossimo obiettivo, anche perché ha detto che ha messo nel mirino il record europeo (6.42) e sta puntando ai Mondiali indoor di fine marzo.si disputrà la ladi? Non ci sono soste per il 27enne, che sarà ...

Ho fatto meglio del debutto della scorsa stagione,avevo corso in 6.55 su questa stessa pista. Peccato non essere riuscito ad avvertire buone sensazioni già in batteria. Sì, c'era un po' di ...Un crono che lo porta per il momento in vetta alle liste europee stagionali della specialità e al quinto posto mondiale,manca ancora un mese e mezzo all'appuntamento clou della stagione al ...Il Campione Olimpico dei 100 metri ha fatto il suo grande rientro a sei mesi di distanza dalla doppia apoteosi di Tokyo, quando vinse la medaglia d’oro nella gara regina e nella 4×100. (OA Sport) Per ...Marcell Jacobs riparte con una schiacciante vittoria. Il Campione Olimpico dei 100 metri è tornato in gara a distanza di sei mesi dalla doppia apoteosi di Tokyo, quando conquistò la medaglia d’oro ...