Ascolti tv giovedì 3 febbraio 2022: scopri chi ha vinto in prime time (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi ha tenuto botta all’esordio della terza serata del Festival di Sanremo? Gli Ascolti tv in prime time di ieri giovedì 3 febbraio 2022 mostreranno le performance della kermesse e delle principali reti in chiaro contro quello che è senza timore di smentita l’evento televisivo e canoro insieme più importante dell’anno. L’articolo sarà aggiornato dopo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi ha tenuto botta all’esordio della terza serata del Festival di Sanremo? Glitv indi ierimostreranno le performance della kermesse e delle principali reti in chiaro contro quello che è senza timore di smentita l’evento televisivo e canoro insieme più importante dell’anno. L’articolo sarà aggiornato dopo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 3 febbraio 2022: Festival di #Sanremo2022, Cetto c'è senzadubbiamente, Masterchef Italia, dati A… - __moonrise : Sto pensando da due ore a una signora che prima a pilates fa 'Non so che ascolti farà #sanremo2022 stasera perché è… - ge_aldrig_upp : @aleterla Anni scorsi però il televoto votava solo in finale, quest'anno fa giovedì/venerdì/sabato (scelta che trov… - famigliasimpson : @Tvottiano @enrick81 @misterf_tweets @napoliforever89 @AgoCannella @IntornoTv @carlo234556 @Cherish1972… - KateSteele89 : Giovedì contro doc ascolti sto cappero #gfvip -