Arrivano le nuvole con qualche sporadica pioggia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio: con Stefano nava del Centro meteo lombardo vediamo che tempo farà nel weekend a Bergamo. ANALISI GENERALE Sulla Lombardia si attenua il flusso secco settentrionale, sostituito da un graduale arrivo di aria più umida meridionale a iniziare da oggi, venerdì. Temperature sia nei valori minimi che massimi ancora al di sopra della media. Venerdì 4 febbraio 2022 Tempo Previsto: molto nuvoloso in pianura per tutto il giorno, dove non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni. Da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso su Alpi e Prealpi per tutto il giorno, ma asciutto. Dalla sera-notte aumento della nuvolosità sulla fascia alpina di confine con la Svizzera, ma senza precipitazioni. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento in pianura e comprese tra 1°/6°C. Massime in moderata o forte diminuzione in pianura e comprese tra 5°/10°C. Sabato 5 febbraio 2022 Tempo ...