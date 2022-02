Arminia Bielefeld vs Borussia Monchengladbach: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Borussia Monchengladbach spera di dare finalmente il via alla sua campagna di Bundesliga quando si recherà sabato 5 febbraio all’Arminia Bielefeld. I visitatori hanno vissuto una stagione disastrosa finora e si trovano nel bel mezzo di un’inaspettata lotta per la retrocessione, mentre i padroni di casa sono solo un punto dietro dopo la loro eccellente forma recente. Il calcio di inizio di Arminia Bielefeld vs Borussia Monchengladbach è previsto alle 15:30 Anteprima della partita Arminia Bielefeld vs Borussia Monchengladbach: a che punto sono le due squadre? Arminia Bielefeld Dopo un pessimo inizio di stagione, che ha visto il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilspera di dare finalmente il via alla sua campagna di Bundesliga quando si recherà sabato 5 febbraio all’. I visitatori hanno vissuto una stagione disastrosa finora e si trovano nel bel mezzo di un’inaspettata lotta per la retrocessione, mentre i padroni di casa sono solo un punto dietro dopo la loro eccellente forma recente. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo un pessimo inizio di stagione, che ha visto il ...

