Whoopi Goldberg nella bufera è stata sospesa dall’Abc per i commenti riguardo l’Olocausto (Di giovedì 3 febbraio 2022) La popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, e conduttrice di ‘The View’, è stata sospesa per due settimane a causa delle critiche suscitate dalle sue parole sull’Olocausto. Queste parole che hanno spinto l’emittente Abc News a sospenderla. La popolare attrice afroamericana, conduttrice di ‘The View’, sarà lontana dal piccolo schermo per due settimane a causa delle Leggi su people24.myblog (Di giovedì 3 febbraio 2022) La popolare attrice afroamericana, e conduttrice di ‘The View’, èper due settimane a causa delle critiche suscitate dalle sue parole sul. Queste parole che hanno spinto l’emittente Abc News a sospenderla. La popolare attrice afroamericana, conduttrice di ‘The View’, sarà lontana dal piccolo schermo per due settimane a causa delle

