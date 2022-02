Viaggio in Giappone: le esperienze da non perdere (Di giovedì 3 febbraio 2022) Hai in mente di viaggiare in Giappone ma non sai ancora dove andare e che cosa fare? Nelle prossime righe troverai qualche suggerimento utile per una vacanza da sogno. A Tokyo, per esempio, potresti dedicarti allo shopping nel celebre quartiere di Ginza, che viene considerato un po’ la Manhattan del Sol Levante. Si tratta, in effetti, di una zona commerciale molto lussuosa, ricca di caffè, di ristoranti, di boutique e di grandi magazzini. Qui passano i trend più recenti del mondo fashion. Altre zone di Tokyo da non perdere sono quella del Palazzo imperiale e quella del tempio Sensoji. A Osaka, invece, il quartiere di Dotonbori è un must per gli amanti della buona tavola, con un ingrediente che spicca su tutti gli altri: il granchio. Perché scegliere Turisana per prenotare In vista di un Viaggio in Giappone, conviene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Hai in mente di viaggiare inma non sai ancora dove andare e che cosa fare? Nelle prossime righe troverai qualche suggerimento utile per una vacanza da sogno. A Tokyo, per esempio, potresti dedicarti allo shopping nel celebre quartiere di Ginza, che viene considerato un po’ la Manhattan del Sol Levante. Si tratta, in effetti, di una zona commerciale molto lussuosa, ricca di caffè, di ristoranti, di boutique e di grandi magazzini. Qui passano i trend più recenti del mondo fashion. Altre zone di Tokyo da nonsono quella del Palazzo imperiale e quella del tempio Sensoji. A Osaka, invece, il quartiere di Dotonbori è un must per gli amanti della buona tavola, con un ingrediente che spicca su tutti gli altri: il granchio. Perché scegliere Turisana per prenotare In vista di unin, conviene ...

Advertising

CorriereCitta : Viaggio in Giappone: le esperienze da non perdere - _fendiman_ : Un giorno mio padre, tornato dal viaggio in giappone, si presentò davanti a me con una scatola e un album rosa Incr… - Kairyu29 : Mi arrivano continuamente mail con delle offerte assurde per un viaggio in Giappone per due persone di 2 settimane… - drpbr0ck : Mio figlio al nonno: 'lo sai che mamma e papà mi portano in Giappone?' MA ALMENO! Io mi auguro sta pandemia finisca… - ilRosano : Dal primo novembre potreste visitare il nuovo parco dello Studio #Ghibli in #Giappone: il condizionale è d'obbligo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Giappone Dieci grandi mostre da non perdere in Europa In pochi anni l'incendio sarebbe divampato dall'Europa alle Americhe, fino al Giappone, complice l'... Dal 9 aprile al 31 luglio alla National Gallery, Londra Un viaggio a 360 gradi "come non se ne sono ...

Putin a Pechino, si chiarisce la geopolitica dei giochi olimpici Altri come il Giappone non stanno inviando funzionari e hanno espresso preoccupazione per i diritti ...si sono rifiutati di inviare funzionari adducendo come motivo le rigide restrizioni di viaggio ...

Viaggio in Giappone: le esperienze da non perdere Il Corriere della Città Viaggio in Giappone: le esperienze da non perdere Perché scegliere Turisana per prenotare In vista di un viaggio in Giappone, conviene affidarsi a Turisanda, una realtà specializzata nel settore del turismo da quasi un secolo. Sono molteplici i punti ...

Roma, vicino a Piazza dei Fiori apre il ristorante dove puoi condividere i piatti in tavola A pochi passi da Campo dei Fiori, i romani e i tanti turisti possono finalmente vivere un'esperienza "para compartir", ovvero quella del condividere i ...

In pochi anni l'incendio sarebbe divampato dall'Europa alle Americhe, fino al, complice l'... Dal 9 aprile al 31 luglio alla National Gallery, Londra Una 360 gradi "come non se ne sono ...Altri come ilnon stanno inviando funzionari e hanno espresso preoccupazione per i diritti ...si sono rifiutati di inviare funzionari adducendo come motivo le rigide restrizioni di...Perché scegliere Turisana per prenotare In vista di un viaggio in Giappone, conviene affidarsi a Turisanda, una realtà specializzata nel settore del turismo da quasi un secolo. Sono molteplici i punti ...A pochi passi da Campo dei Fiori, i romani e i tanti turisti possono finalmente vivere un'esperienza "para compartir", ovvero quella del condividere i ...