“Vergognoso, che delusione”. Bufera su Checco Zalone a Sanremo, social infuocati: “Non doveva farlo” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Successo e critiche per Checco Zalone, ospite della seconda puntata del festival di Sanremo. Il comico pugliese, con un‘ironia sottilissima, è riuscito a convincere il pubblico ma non a ‘sfondare’ come si dice in questi casi. Immancabile il confronto con Fiorello, che invece come sempre convince e mette d’accordo tutti. Tuttavia si tratta di due comicità ben distinte, quella di Fiorello molto più ‘famigliare’, quella di Zalone invece molto più perspicace e non sempre istantanea. Ma sulle tre performance, ce n’è una che ha particolarmente dato fastidio a una parte di pubblico sui social, il momento della fiaba rinominata ‘LGBTQ’. Nella storia raccontata da Amadeus, Checco Zalone ci porta nella storia d una Cenerentola. Narra di un Re che vive un grande disagio a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Successo e critiche per, ospite della seconda puntata del festival di. Il comico pugliese, con un‘ironia sottilissima, è riuscito a convincere il pubblico ma non a ‘sfondare’ come si dice in questi casi. Immancabile il confronto con Fiorello, che invece come sempre convince e mette d’accordo tutti. Tuttavia si tratta di due comicità ben distinte, quella di Fiorello molto più ‘famigliare’, quella diinvece molto più perspicace e non sempre istantanea. Ma sulle tre performance, ce n’è una che ha particolarmente dato fastidio a una parte di pubblico sui, il momento della fiaba rinominata ‘LGBTQ’. Nella storia raccontata da Amadeus,ci porta nella storia d una Cenerentola. Narra di un Re che vive un grande disagio a ...

ladyonorato : Vergognoso che su tv e giornali non si parli di fatti gravissimi come questo ma si continui la costante martellante… - Giorgiolaporta : Guardate l’alto senso delle Istituzioni della #sinistra italiana. Scagliarsi frontalmente con il dossieraggio contr… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - spicciar : RT @plpetrillo: Alcuni criminali hanno assaltato il @MiTE_IT È vergognoso che una istituzione sia oggetto di tali atti criminali. Si posson… - biomirko : @giaime12 @fjcaporlingua Non mi fraintendere, io ho solo detto la verità, ciò che hanno fatto al povero Gramsci è v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergognoso che Sondaggio politico, Santanchè: 'Fratelli d'Italia cresce perché non fa inciuci' ...e non è detto che si possa dividere dalla coalizione di centro destra che, a detta della leader Giorgia Meloni, non esiste più. 'Fratelli d'Italia cresce mentre i partiti coinvolti nel vergognoso ...

Il calcio vergognoso e incapace ci chiede i soldi Ma la domanda rimane: se sono incapaci perché dobbiamo ristorare noi i danni che si sono fatti da soli e non dovuti alla pandemia ma alla loro incapacità? L'articolo Il calcio vergognoso e incapace ...

Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle Il Fatto Quotidiano Giorno della Memoria, consigliera FdI non vuole leggere i nomi dei deportati Fatto vergognoso accaduto in Consiglio comunale a Massarosa durante ... stato proiettato in sala del consiglio un video preparato dalla sezione ANPI di Massarosa che trattava in generale delle leggi ...

Via E. D'Angiò sale la protesta: "Strada comunale dissestata e pericolosa" Vergognoso è come si possa accettare, in questo quartiere, come normale ciò che normale non è e che, anzi, rasenta e rappresenta il degrado a cui oramai ci hanno educato ed abituato, considerando ...

...e non è dettosi possa dividere dalla coalizione di centro destra, a detta della leader Giorgia Meloni, non esiste più. 'Fratelli d'Italia cresce mentre i partiti coinvolti nel...Ma la domanda rimane: se sono incapaci perché dobbiamo ristorare noi i dannisi sono fatti da soli e non dovuti alla pandemia ma alla loro incapacità? L'articolo Il calcioe incapace ...Fatto vergognoso accaduto in Consiglio comunale a Massarosa durante ... stato proiettato in sala del consiglio un video preparato dalla sezione ANPI di Massarosa che trattava in generale delle leggi ...Vergognoso è come si possa accettare, in questo quartiere, come normale ciò che normale non è e che, anzi, rasenta e rappresenta il degrado a cui oramai ci hanno educato ed abituato, considerando ...