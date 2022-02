Uomini e Donne, arriva il bacio tra Ida e Alessandro, la dama stupisce: “È molto passionale” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Torna Uomini e Donne con una nuova puntata, che vede al centro dello studio l’esuberante Luciano interessato a Lucia. Il cavaliere ci prova. Ma la risposta della senior non è chiara. Lo considera simpatico, gli piace ma c’è qualcosa che la blocca. Intanto il cavaliere continua a corteggiarla e, con uno dei suoi balli, cerca … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tornacon una nuova puntata, che vede al centro dello studio l’esuberante Luciano interessato a Lucia. Il cavaliere ci prova. Ma la risposta della senior non è chiara. Lo considera simpatico, gli piace ma c’è qualcosa che la blocca. Intanto il cavaliere continua a corteggiarla e, con uno dei suoi balli, cerca … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - RaiRadio2 : «Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della stessa tinta. Un uomo è uguale a un uomo.»… - peppeprovenzano : “Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di cresc… - Robertaforever6 : RT @ISentinellidi: 'Una volta mi dissero che gli scienziati sono tutti uomini per questa loro capacità penetrativa e io gli ho risposto 'No… - _Bluster : RT @ISentinellidi: 'Una volta mi dissero che gli scienziati sono tutti uomini per questa loro capacità penetrativa e io gli ho risposto 'No… -