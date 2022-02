Siria, raid Usa anti terrorismo: diversi morti durante gli scontri (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le truppe della coalizione guidata dagli Usa sono entrate oggi nella Siria nord-occidentale con un raid per catturare militanti jihadisti. L’operazione ha portato a scontri a fuoco con un numero imprecisato di vittime: lo ha reso noto l’Osservatorio Siriano per i diritti umani. raid Usa in Siria: lo svolgimento e le motivazioni I soldati sono atterrati in elicottero vicino ai campi profughi di Atme, nella regione di Idlib. Secondo il direttore dell’Osservatorio, Rami Abdel Rahman, si è trattato della più grande operazione della coalizione dalla morte nell’ottobre 2019 del leader dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi durante un raid Usa nella regione di Idlib, che ancora sfugge al controllo di Damasco. Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le truppe della coalizione guidata dagli Usa sono entrate oggi nellanord-occidentale con unper catturare militjihadisti. L’operazione ha portato aa fuoco con un numero imprecisato di vittime: lo ha reso noto l’Osservatoriono per i diritti umani.Usa in: lo svolgimento e le motivazioni I soldati sono atterrati in elicottero vicino ai campi profughi di Atme, nella regione di Idlib. Secondo il direttore dell’Osservatorio, Rami Abdel Rahman, si è trattato della più grande operazione della coalizione dalla morte nell’ottobre 2019 del leader dello Stato Islamico Abu Bakr al-BaghdadiunUsa nella regione di Idlib, che ancora sfugge al controllo di Damasco. Gli ...

