Sanremo 2022 | top e flop della seconda serata | il “Vessicchio gate” | Iva Zanicchi hot Emma splendida splendente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladel Festival diha visto protagonisti gli altri 13 Big in gara. Non sono mancati i momenti di emozione (su tuttial terminesua esibizione) e i momenti intensi come l’esibizione di Elisa. Ivaurla il sesso e l’amore Over 80, Giovanni Truppi in canottiera, ma anche l’educazione di Sangiovanni, ma scoppia il”. Non doveva dirigere Le Vibrazioni? Noi di FqMagazine abbiamo indagato… I MOMENTI TOP – Sangiovanni perché è uno dei cantanti più educati di questo Festival, ha anche ricordato Monica Vitti. Ah ce ne fossero come lui! “Farfalle” è già hit.che si presenta leggera, carismatica, elegante con “Ogni volta è così”. ...