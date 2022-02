Sanremo 2022 | Simonetta Ravizza dà i voti ai look | Lorena 9 | Amadeus? Meglio in nero

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Milano, 3 feb. (Adnkronos) -Cesarini in Valentino? "Merita un 8 perché ho trovato molto chic l'abito color champagne, si abbinava bene ai suoi colori, alla carnagione e ai capelli. Anche se su di lei sembrava un po' scollato, sarebbe stata più bella con qualche chilo in più". Emma? "Le darei 8 per il vestito Gucci, era bellissimo ma sarebbe stata più raffinata senza calze a rete". La stilistacommenta così all'AdnKronos idelle prime due serate di, che tra lustrini, animalier, pelle e colore, hanno colorato l'Ariston., che si prepara a presentare la fall-winter/2023 tra 20 giorni alla Milano Fashion week, è la mente e le forbici del brand omonimo, nato nel 1990 dall'azienda di famiglia, la ...