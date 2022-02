Sanremo 2022 | Sangiovanni | “Ho paura di morire | temo anche che non si riesca a trovare una via d’uscita dal Covid Il mio sogno? Una casa e un cane”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal paesino d’origine Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) al palco del Teatro Ariston didavanti a milioni di telespettatori. Quello diè unche si realizza ed è pronto a presentare “Farfalle”, un brano dal ritmo uptempo con un testo introspettivo, prodotto da Zef ed Itaca, team produttivo di Merk & Kremont. Un anno ricco di soddisfazioni se si consideranola vittoria nel circuito canto di “Amici di Maria De Filippi” lo scorso anno, il riconoscimento del singolo più venduto nel 2021 con “Malibù”, l’amore con Giulia Stabile e non solo. “Sono diventato zio di mia nipote Virginia. Ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino. Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte ...

Rkomi ospite di ' Oggi è un altro giorno ' di Serena Bortone su RaiUno . Rkomi , a Sanremo 2022 con 'Insuperabile' sarà impegnato nella serata dei duetti assieme ai Calibro 35 con un omaggio a Vasco Rossi . Rkomi a 'Oggi è un altro giorno' Rkomi a Sanremo 2022 nella serata dedicata ...