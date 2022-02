Sanremo 2022 | Gismondo contro Zalone virologo | “Porti rispetto”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Maria RitaCheccoe il suo sketch sui virologi a. “Ha esagerato” secondo la microbiologa che aggiunge: “Sia certo che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver da lavorare e”, si sfoga l’esperta con l’Adnkronos Salute. Nei panni di Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, nel brano ‘Pandemia ora che vai via’ si è chiesto cosa sarà degli scienziati protagonisti di social e media quando calerà l’attenzione sul covid. Le parole dinon sono piaciute alla direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano: “E’ vero che ci sono stati, da parte di alcuni” esperti, “comportamenti discutibili – ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - zazoomblog : SANREMO 2022: “BRIVIDI” DI MAHMOOD E BLANCO BATTE OGNI RECORD ITALIANO SU SPOTIFY - #SANREMO #2022: #“BRIVIDI”… - zazoomblog : Sanremo 2022 ascolti: è boom Checco Zalone suoi i picchi - #Sanremo #ascolti: #Checco #Zalone -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Leggi anche > Vladimir Luxuria commenta, ad AdnKronos, così la 'favola' che Checco Zalone ha raccontato sul palco di. ' Apprezzo la finalità di condanna all'ipocrisia dei falsi moralisti,...Poco dopo la fine del Festival diche la vede tra i favoriti, Elisa pubblicherà il suo nuovo disco intitolato "Ritorno al Futuro / Back to the Future" . Si tratta di un doppio album, uno in italiano e uno in inglese, in ...400 test rapidi antigenici forniti a Casa Sanremo, i tamponi che verranno utilizzati giornalmente all’Hospitality del Festival di Sanremo 400 test rapidi antigenici forniti a Casa Sanremo, si ...Nel corso della seconda serata di Sanremo 2022 Amadeus, direttore artistico e conduttore del 72° Festival della canzone italiana, è stato nominato Ambassador di Milano-Cortina 2026. Arisa e Malika ...