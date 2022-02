Sanremo 2022, Burioni: “Zalone virologo? No comment” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Grazie, ma preferisco non commentare”. Roberto Burioni sceglie il silenzio dopo lo sketch di Checco Zalone ieri al Festival di Sanremo 2022, che nei panni di un immaginario virologo Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, nel brano ‘Pandemia ora che vai via’ si è chiesto cosa succederà agli scienziati protagonisti di social e media quando su Covid-19 si abbasseranno i riflettori. Un no comment, quello del docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che “non è relativo a questa satira – precisa l’esperto contattato dall’Adnkronos Salute – Proprio ho deciso di non parlare più di argomenti che non sono strettamente legati alla medicina”. E “da ormai più di un anno – sottolinea – ho adottato un profilo di massima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Grazie, ma preferisco nonare”. Robertosceglie il silenzio dopo lo sketch di Checcoieri al Festival di, che nei panni di un immaginarioOronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, nel brano ‘Pandemia ora che vai via’ si è chiesto cosa succederà agli scienziati protagonisti di social e media quando su Covid-19 si abbasseranno i riflettori. Un no, quello del docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che “non è relativo a questa satira – precisa l’esperto contattato dall’Adnkronos Salute – Proprio ho deciso di non parlare più di argomenti che non sono strettamente legati alla medicina”. E “da ormai più di un anno – sottolinea – ho adottato un profilo di massima ...

