SANREMO 2022 | “BRIVIDI” DI MAHMOOD E BLANCO BATTE OGNI RECORD ITALIANO SU SPOTIFY

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Festival dicompleta la sua rivoluzione, iniziata da qualche anno e consacrata grazie al lavoro di Amadeus come direttore artistico. Grande evento mediatico, grandi ascolti con valori assoluti e share che non si vedevano da molti anni – per trovare uno share migliore della seconda serata bisogna tornare indietro addirittura al 1995 – e grande successo musicale. Finiti gli anni dove molti cantanti andavano asolo come ospiti, lasciando ad altri la gara. Ora c’è la fila, senza distinzione di età anagrafica e generi musicali, per salire sul palco del Teatro Ariston. La notizia discografica arriva oggi con l’aggiornamento diche incorona Mahmmod e, secondi nella classifica della sala stampa dietro Elisa, come iman. Quasi 3,6 milioni di streams per ...

In tanti hanno definito la canzone di Iva Zanicchi 'Voglio Amarti' in concorso al Festival di Sanremo 2022 come hot per il suo testo. Ecco come la cantante ha spiegato a La Stampa il significato prima di esibirsi sul palco. Lasciamo le chiacchiere al tempo che trovano. Abbiamo deciso di presentarci a Sanremo per divertirci, per trasmettere adrenalina. Alla fine Sanremo è un po' come le montagne russe sali e scendi tra ... Il 19enne ha debuttato ieri sera sul palco dell'Artiston per il 72° Festival di Sanremo con "Virale", piazzandosi al 17esimo posto nella classifica della stampa di ieri. "Sono molto contento di come ..."