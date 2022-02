Ragnick ritrova un top e sorride | “potrebbe anche partire dal 1? “

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 febbraio 2022)un top player a centrocampo in vista della partita contro il Middlesbrough. Il ritorno tanto attesa è quello di Paul Pogba. Il francese è ai box da ormai tre mesi. L’infortunio alla coscia rimediato in nazionale lo ha tenuto lontano dai campi per molto tempo ma il suo momento sembra ora arrivato. Pogba-Mster-United Domani in FA Cup, il suo Mster sarà impegnato contro il Middlesbrough, a confermare le voci che vedrebbero l’ex Juve in campo è proprio il suo allenatore: “Paul farà parte dei convocati,dal 1?” Queste le sue parole.