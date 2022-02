-Pisa: il giocatore Lucca è nella lista dei partenti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il calciatore del -Pisa Lorenzo Lucca era in dirittura d’arrivo al Sassuolo ma la trattativa non è andata a buon fine. Per questo motivo serve che Lorenzo possa convincere attraverso i suoi gol che sono davvero troppo pochi. La decisione di non far partire Lucca è arrivata direttamente dal patron Alexander Knaster, che il 31 Gennaio ha bloccato la trattativa. Sempre il 31 Gennaio 2022 anche la Lazio e la Juventus ci hanno provato per il giocatore, ma alla fine il giocatore è restato al Pisa. L’offerta del Sassuolo era di 8 milioni più 2 di bonus, ma il Pisa ne voleva almeno 10 più 2 e non era possibile. Alessandria Pisa (probabili formazioni e Tv) -Pisa: Il calciatore rimane in Serie B Come ha riferito il Direttore Sportivo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il calciatore del -Lorenzoera in dirittura d’arrivo al Sassuolo ma la trattativa non è andata a buon fine. Per questo motivo serve che Lorenzo possa convincere attraverso i suoi gol che sono davvero troppo pochi. La decisione di non far partireè arrivata direttamente dal patron Alexander Knaster, che il 31 Gennaio ha bloccato la trattativa. Sempre il 31 Gennaio 2022 anche la Lazio e la Juventus ci hanno provato per il, ma alla fine ilè restato al. L’offerta del Sassuolo era di 8 milioni più 2 di bonus, ma ilne voleva almeno 10 più 2 e non era possibile. Alessandria(probabili formazioni e Tv) -: Il calciatore rimane in Serie B Come ha riferito il Direttore Sportivo ...

