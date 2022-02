Pagelle BIG Sanremo 2022 seconda serata: Elisa ed Emma magnifiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non potevano mancare anche oggi le nostre Pagelle. Tempo di dare i voti ai BIG che si sono esibiti nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Il 2 febbraio 2022 abbiamo ascoltato le canzoni che insieme alle prime dodici concorrono per la vittoria finale. Brani molto belli, alcuni da riascoltare, altri di quelli che ti entrano subito in testa. Sorprese e conferme e una certezza granitica: la bravura di Elisa e il carisma di Emma. Tornate sul palco una 20 anni dopo la sua vittoria con Luce, l’altra dieci anni dopo la sua vittoria con Non è l’inferno, hanno senza dubbio convinto alla stra-grande. Ma vediamo adesso le nostre Pagelle alla seconda serata: quali sono state le canzoni che ci hanno colpito di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non potevano mancare anche oggi le nostre. Tempo di dare i voti ai BIG che si sono esibiti nel corso delladel Festival di. Il 2 febbraioabbiamo ascoltato le canzoni che insieme alle prime dodici concorrono per la vittoria finale. Brani molto belli, alcuni da riascoltare, altri di quelli che ti entrano subito in testa. Sorprese e conferme e una certezza granitica: la bravura die il carisma di. Tornate sul palco una 20 anni dopo la sua vittoria con Luce, l’altra dieci anni dopo la sua vittoria con Non è l’inferno, hanno senza dubbio convinto alla stra-grande. Ma vediamo adesso le nostrealla: quali sono state le canzoni che ci hanno colpito di ...

