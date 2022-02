Napoli, infortunio per Lozano: i tempi di recupero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuova tegola per il Napoli a causa delle Nazionali. Infatti Hirving Lozano si è fermato in un match con il Messico: i tempi di recupero. Le Nazionali portano via Hirving Lozano al Napoli. Il calciatore si è infortunato in un match con la maglia del Messico. Andiamo a vedere i tempo di recupero del calciatore e quando Spalletti lo avrà di nuovo a disposizione. Il calciatore a terra nel match con il Messico (Via Getty Images)Non arrivano buone notizie dalla pausa per le Nazionali. Infatti il Napoli ha perso Hirving Lozano che si è fermato nel corso dell’ultimo match con il Messico. Sia il Napoli che il calciatore hanno una cosa in comune nel corso di questa stagione, ossia i continui infortuni che ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuova tegola per ila causa delle Nazionali. Infatti Hirvingsi è fermato in un match con il Messico: idi. Le Nazionali portano via Hirvingal. Il calciatore si è infortunato in un match con la maglia del Messico. Andiamo a vedere i tempo didel calciatore e quando Spalletti lo avrà di nuovo a disposizione. Il calciatore a terra nel match con il Messico (Via Getty Images)Non arrivano buone notizie dalla pausa per le Nazionali. Infatti ilha perso Hirvingche si è fermato nel corso dell’ultimo match con il Messico. Sia ilche il calciatore hanno una cosa in comune nel corso di questa stagione, ossia i continui infortuni che ...

