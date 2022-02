Mesi di inferno in casa per moglie e figlio tra minacce e botte: Codice rosso per l'uomo sempre ubriaco (Di giovedì 3 febbraio 2022) FANO - Schiaffi alla moglie e al figlio, pugni al computer del minore. E' scattato il Codice rosso con divieto di avvicinamento ai familiari per un cittadino dello Sri Lanka di 38 anni. Ieri l'... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 3 febbraio 2022) FANO - Schiaffi allae al, pugni al computer del minore. E' scattato ilcon divieto di avvicinamento ai familiari per un cittadino dello Sri Lanka di 38 anni. Ieri l'...

