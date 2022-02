Mattarella tra assertiva e buona retorica. La bussola di Ocone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Certamente non ha usato i toni severi e accusatori che furono di Giorgio Napolitano nel discorso pronunciato alle Camere in apertura del suo secondo mandato, ma non si può dire che Sergio Mattarella non sia stato a suo modo assertivo in questa sua seconda volta. Lo è stato col suo stile e con il suo equilibrio, ma il dito nelle piaghe italiane lo ha messo tutto. Particolarmente significative sono state le parole con cui, da presidente fra l’altro del Consiglio Superiore della Magistratura, egli ha posto la questione della riforma della giustizia. Mattarella è andato dritto al centro della questione: per il Consiglio si tratta, ha detto, si superare “logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee all’Ordine giudiziario”. Ha poi aggiunto che i “cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) Certamente non ha usato i toni severi e accusatori che furono di Giorgio Napolitano nel discorso pronunciato alle Camere in apertura del suo secondo mandato, ma non si può dire che Sergionon sia stato a suo modo assertivo in questa sua seconda volta. Lo è stato col suo stile e con il suo equilibrio, ma il dito nelle piaghe italiane lo ha messo tutto. Particolarmente significative sono state le parole con cui, da presidente fra l’altro del Consiglio Superiore della Magistratura, egli ha posto la questione della riforma della giustizia.è andato dritto al centro della questione: per il Consiglio si tratta, ha detto, si superare “logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono rimanere estranee all’Ordine giudiziario”. Ha poi aggiunto che i “cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso ...

