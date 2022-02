Mattarella: fuori da Montecitorio ascolta l'Inno di Mameli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il giuramento, con cui è iniziato il suo secondo mandato da presidente della Repubblica, e il discorso al Parlamento, Sergio Mattarella si è fermato nel corridoio verso l'uscita per salutare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il giuramento, con cui è iniziato il suo secondo mandato da presidente della Repubblica, e il discorso al Parlamento, Sergiosi è fermato nel corridoio verso l'uscita per salutare il ...

