LIVE Camerun-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia la partita, grande atmosfera a Yaoundé (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? È il Camerun a cercare la prima occasione con aggressività. 2? È una sfida particolare anche in panchina tra i due commissari tecnici. Conceição e Queiroz sono entrambi portoghesi. 1? inizia la partita! 19.58 Quasi tutto pronto: foto di rito, dopodiché via a una partita decisiva! 19.56 L’inno del Camerun, “Chant de Ralliement”. 19.55 L’inno dell’Egitto, “Patria mia, patria mia, patria mia”. 19.53 I tifosi accolgono le due nazionali, grande atmosfera. 19.50 Le due squadre hanno terminato il riscaldamento pre-partita. Tra poco l’ingresso in campo. 19.45 L’arbitro della partita è il gambiano Bakary Gassama. 19.40 Si gioca allo Stade d’Olembé di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? È ila cercare la prima occasione con aggressività. 2? È una sfida particolare anche in panchina tra i due commissari tecnici. Conceição e Queiroz sono entrambi portoghesi. 1?la! 19.58 Quasi tutto pronto: foto di rito, dopodiché via a unadecisiva! 19.56 L’inno del, “Chant de Ralliement”. 19.55 L’inno dell’, “Patria mia, patria mia, patria mia”. 19.53 I tifosi accolgono le due nazionali,. 19.50 Le due squadre hanno terminato il riscaldamento pre-. Tra poco l’ingresso in campo. 19.45 L’arbitro dellaè il gambiano Bakary Gassama. 19.40 Si gioca allo Stade d’Olembé di ...

