Italiano: «Cabral sa fare gol in tani modi. Noi più forti di un mese fa» (Di giovedì 3 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina verso il match di sabato con la Lazio. SOSTA – «Abbiamo lavorato bene in questa sosta, nonostante il solito problema dei nazionali che arrivano gli ultimi giorni prima della gara. Con chi è rimasto abbiamo faticato e preparata al meglio la partita. I ragazzi stanno bene e cercheremo di dare del filo da torcere al nostro prossimo avversario, squadra molto tosta. Cabral è arrivato da poco, si è allenato poco con la squadra. E' un ragazzo giovane e di qualità. Dobbiamo essere bravi noi a a metterlo nelle condizioni giuste per fare bene e lui dovrà mettersi a disposizione così da consolidare l'intesa col resto dei compagni. Lui ha voglia, è contento di essere arrivato alla Fiorentina, sa di essere arrivato ...

