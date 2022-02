I fiori di Sanremo svelano le dinamiche di genere

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si dice che la gentilezza sia un concetto innato. Non solo nell`essere umano. Non a caso, ogni creatura vivente esprime la esprime in maniera differente. Peccato che, per quanto riguarda noi umani, succede sovente che lo si faccia in maniera incoerente. Idine sono la dimostrazione.di: cosa prevede la