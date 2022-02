Gli esperti: “Nutraceutici aiutano a tenere a bada pressione” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fino ad oggi la strategia più diffusa per controllare la pressione normale-alta consisteva nel mantenere buone abitudini alimentari, un adeguato peso corporeo e un’attività fisica costante. Tuttavia, i benefici di questo approccio sono misurabili solo nei pazienti aderenti e a distanza di mesi. Purtroppo, normalmente si riscontra nei pazienti poca disponibilità a modificare il proprio stile di vita, spesso condizionato dalla vita frenetica di tutti i giorni. “Per questo molti ricercatori hanno cominciato a studiare le proprietà di alcuni componenti di origine naturale come minerali, lipidi, proteine intere, peptidi, aminoacidi, probiotici e vitamine, e i loro effetti emodinamici sul controllo della pressione normale-alta”, spiega Arrigo Cicero del Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Bologna, presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Fino ad oggi la strategia più diffusa per controllare lanormale-alta consisteva nel manbuone abitudini alimentari, un adeguato peso corporeo e un’attività fisica costante. Tuttavia, i benefici di questo approccio sono misurabili solo nei pazienti aderenti e a distanza di mesi. Purtroppo, normalmente si riscontra nei pazienti poca disponibilità a modificare il proprio stile di vita, spesso condizionato dalla vita frenetica di tutti i giorni. “Per questo molti ricercatori hanno cominciato a studiare le proprietà di alcuni componenti di origine naturale come minerali, lipidi, proteine intere, peptidi, aminoacidi, probiotici e vitamine, e i loro effetti emodinamici sul controllo dellanormale-alta”, spiega Arrigo Cicero del Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Bologna, presidente ...

