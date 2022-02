Foibe | l’Anpi ci riprova | convegno negazionista a Gorizia con i partigiani sloveni e Eric Gobetti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si intitola ‘La storia insieme’ ma è già destinata a suscitare polemiche l’iniziativa organizzata dalil 5 febbraio, in vista del Giorno del Ricordo, insieme all’associazione deie con la partecipazione dello storico, autore del saggio “E allora le?“. Il libro ha ricevuto aspre contestazioni dal Comitato 10 febbraio per il taglio ‘riduzionista’ rispetto alla tragedia delle. Ormainon fa mistero del suo negazionismo sulle. L’ansia di inquadrare il fenomeno in un contesto storico mira in realtà a un obiettivo ben preciso: cancellare la distinzione tra vittime e carnefici, giustificando l’operato delle truppe titine. Basta leggere quanto sostiene il ...