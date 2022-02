Foibe, 10 febbraio esce 'Una vita per Pola' di Zecchi: romanzo a fumetti sull'esodo istriano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uscirà in tutte le librerie il 10 febbraio 'Una vita per Pola - Storia di una famiglia istriana', il primo romanzo a fumetti di Stefano Zecchi, uno dei grandi protagonisti della cultura italiana. Una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uscirà in tutte le librerie il 10'Unaper- Storia di una famiglia istriana', il primodi Stefano, uno dei grandi protagonisti della cultura italiana. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Foibe febbraio Mostre e cerimonie verso il Giorno del Ricordo Sempre venerdì 4 Febbraio sarà poi aperta un'altra mostra dal titolo Fascismo. Foibe. Esodo. Le tragedie del confine orientale. 1918 - 1956 nella galleria Coop di Pistoia, con lo stesso orario di ...

Giorno del Ricordo: in Comune approfondimento sulle foibe Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano - dalmata. In Comune a Firenze c'è stato un approfondimento. "La Commissione Commissione Pari opportunità, pace, diritti ...

Giorno del Ricordo: alcuni degli eventi in Martesana Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, che si celebra il 10 febbraio di ogni anno, e che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. L’intento della Giornata ...

