Don Fabrizio Gatta: "Achille Lauro? Un coniglio che fa il leone con i simboli del cattolicesimo. È anche ignorante sui sacramenti"

Achille Lauro? "Un coniglio che fa il leone con i simboli del cattolicesimo". Don Fabrizio Gatta, ex conduttore Rai e ora vice parroco a Sanremo, spiega in un'intervista a Fanpage il suo giudizio negativo sulla performance del cantante veronese che si "battezzato" in diretta. "Guardandolo pensavo si stesse lavando i capelli in diretta e che in sottofondo ci fosse la canzone Rolls Royce del 2019. La canzone è identica, ha cambiato solo il titolo, l'ha chiamata Domenica", ha ironizzato don Gatta che ha poi sottolineato come il cantante sia "vecchio" nelle provocazioni che porta sul palco. "Non dice niente di nuovo, il suo è conformismo. A me dispiace, è un coniglio che fa il leone con i simboli del cattolicesimo. È anche ignorante sui sacramenti".

