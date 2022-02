Canone Rai, ecco chi può pagarlo tramite Poste o banca (Di venerdì 4 febbraio 2022) Torniamo a parlare del Canone RAI, un tributo poco amato ma obbligatorio: ecco le tipologie di utenti che possono pagarlo con un bonifico dalle Poste o dalla banca Tutti i cittadini sono obbligati al pagamento del Canone, cosiddetto Canone RAI, ma mentre la maggior parte degli utenti lo riceve all’interno della bolletta dell’energia elettrica c’è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 4 febbraio 2022) Torniamo a parlare delRAI, un tributo poco amato ma obbligatorio:le tipologie di utenti che possonocon un bonifico dalleo dallaTutti i cittadini sono obbligati al pagamento del, cosiddettoRAI, ma mentre la maggior parte degli utenti lo riceve all’interno della bolletta dell’energia elettrica c’è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

VanityFairIt : La commozione di @Drusilla_Foer per le parole di @michele_bravi vale il canone Rai ?? #Sanremo2022 #SanremoConVanity - trash_italiano : Io dopo questo blocco Mahmood+Blanco+Berrettini ho solo voglia di assicurarmi di aver regolarmente pagato il canone… - balestraferro : RT @VanityFairIt: La commozione di @Drusilla_Foer per le parole di @michele_bravi vale il canone Rai ?? #Sanremo2022 #SanremoConVanity http… - marty_vincy : RT @VanityFairIt: La commozione di @Drusilla_Foer per le parole di @michele_bravi vale il canone Rai ?? #Sanremo2022 #SanremoConVanity http… - C4R0L1N40 : RT @VanityFairIt: La commozione di @Drusilla_Foer per le parole di @michele_bravi vale il canone Rai ?? #Sanremo2022 #SanremoConVanity http… -