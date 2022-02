Btpei 2033 indicizzato all’inflazione VS BTP 2033 tasso fisso | quale conviene ai risparmiatori? Rendimenti a confronto

Advertising

Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha comunicato ieri sera i dettagli dell'emissione del nuovo BTPi a 10 anni, con scadenza 15 maggioe cedola reale dello 0,10%. All'operazione hanno partecipato oltre 110 investitori per una domanda complessiva di circa 19 miliardi di euro. Il 33% dell'emissione è stato assegnato a fund manager,...Il titolo ha scadenza 15 maggio, godimento 15 novembre 2021 e tasso annuo dello 0,1%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 9 febbraio p.v. Il titolo è ...Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha comunicato ieri sera i dettagli dell’emissione del nuovo BTP€i a 10 anni, con scadenza 15 maggio 2033 e cedola reale dello 0,10%. All’operazione ...Il Tesoro ha tenuto nella giornata di ieri un collocamento sindacato per l’emissione di un BTp indicizzato all’inflazione europea e con scadenza 15 maggio 2033. In altre parole, il BTp indicizzato all ...