Biden: “Il capo dell’Isis è morto da codardo disperato” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le forze Usa hanno "eliminato dal campo di battaglia" il leader dell'Isis Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, nel corso di un'operazione anti-terrorismo condotta nel governatorato di Idlib, nord-ovest della Siria, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio: lo ha annunciato via Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha ringraziato i soldati americani, tornati tutti sani e salvi, per il loro coraggio. Secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, nell'operazione sono rimaste uccise 13 persone, tra cui quattro bambini e tre donne. Secondo un alto responsabile americano, il capo dello Stato islamico è morto in un'esplosione da lui stesso provocata nel corso del raid Usa. "All'inizio dell'operazione l'obiettivo terrorista ha fatto esplodere un ordigno che ha ucciso anche dei membri della propria famiglia ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le forze Usa hanno "eliminato dal campo di battaglia" il leader dell'Isis Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, nel corso di un'operazione anti-terrorismo condotta nel governatorato di Idlib, nord-ovest della Siria, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio: lo ha annunciato via Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe, che ha ringraziato i soldati americani, tornati tutti sani e salvi, per il loro coraggio. Secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, nell'operazione sono rimaste uccise 13 persone, tra cui quattro bambini e tre donne. Secondo un alto responsabile americano, ildello Stato islamico èin un'esplosione da lui stesso provocata nel corso del raid Usa. "All'inizio dell'operazione l'obiettivo terrorista ha fatto esplodere un ordigno che ha ucciso anche dei membri della propria famiglia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden afferma che 'il capo dell'Isis è stato eliminato in un'operazione degli Stati Uniti in Siria'. Abu Ibrahim a… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Biden: capo dell'Isis eliminato in un'operazione Usa in Siria #joebiden #isis #americani #biden #siria - PaNurX1 : RT @Majakovsk73: #siria #usa #isis biden conferma. Raid aveva cone obiettivo l'attuale capo di isis qardash. Morte è duro colpo ad isis e a… - Rojname_com : L'annuncio di Biden: 'Il capo dell'Isis è saltato in aria con la sua famiglia' - Italia_Notizie : Capo dell’Isis morto in Siria, Biden ai terroristi: “Vi inseguiremo e vi troveremo” – Video -