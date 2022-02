Bianchi: “Andiamo verso un percorso di apertura e normalità. I contagi nelle scuole sono aumentati subito dopo le vacanze. Adesso la curva si appiattisce” (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Il pilastro della nostra azione è la sicurezza e la sicurezza viene data dalla vaccinazione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Rainews24. " Questo - ha aggiunto - è un forte invito: il ritorno alla normalità si basa sulla responsabilità, la responsabilità, in questo momento è quella di garantire ai nostri ragazzi quella tutela che solo il vaccino può dare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Il pilastro della nostra azione è la sicurezza e la sicurezza viene data dalla vaccinazione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, a Rainews24. " Questo - ha aggiunto - è un forte invito: il ritorno allasi basa sulla responsabilità, la responsabilità, in questo momento è quella di garantire ai nostri ragazzi quella tutela che solo il vaccino può dare". L'articolo .

