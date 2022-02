Bafta 2022 | le nomination | guida “Dune” con 11 candidature C’è anche Sorrentino

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Annunciate ledei, 75esima edizione del più importante premio del cinema britannico. Con qualche relativa sorpresa are la lista è, il film di fantascienza di Denis Villeneuve che ha raccolto ben 11, a partire da quella per il miglior film e facendo ovviamente man bassa nelle categorie tecniche, mentre è completamente assente da quelle relative agli attori. La seconda piazza, e questo era un nomepiù prevedibile, è andata a Il Potere Del Cane di Jane Campion, il film che ha segnato il ritorno della grande regista neozelandese nel cuore dei critici e degli addetti ai lavori. Dopo aver fatto man bassa diai Golden Globes, SAG Awards e nei premi di categoria dei critici di mezza America, ...

Think_movies : BAFTA 2022: annunciate le nomine, domina “Dune” con 11 menzioni - RispostaLa : Ecco le nomination ai #BAFTA 2022, gli Oscar inglesi. La cerimonia si terrà il 13 Marzo [thead] ?? - Screenweek : #BAFTA2022 #ÈstatalamanodiDio ottiene due candidature, in gara anche Canonero (#TheFrenc Dispatch) e Cantini Parrin… - badtasteit : #BAFTA2022 #Dune e Il potere del cane guidano le nomination! - harry_james : #BAFTA2022 #ÈstatalamanodiDio ottiene due candidature, in gara anche Canonero (#TheFrenc Dispatch) e Cantini Parrin… -

Ultime Notizie dalla rete : Bafta 2022

...10 Monica Vitti una delle più grandi attrici internazionali ci ha lasciato oggi 2 febbraio... un Orso d'Argento, una Concha de Plata a San Sebastián e una candidatura al premio. Monica e l'...: Dune e Il potere del cane guidano le nomination, 'delusione' per No time to die. Sono state annunciate le nomination all'edizionedei premi, i riconoscimenti assegnati dai ...È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino che racconta la sua adolescenza a Napoli negli anni '80, è candidato ai Bafta, i cosiddetti Oscar inglesi, nella categoria miglior film straniero.Solo la seconda edizione dei BAFTA Film Awards dall’innovativa revisione della diversità dell’istituto nel 2020, le nomination di quest’anno sono piene di sorprese che riflettono un cambiamento di ...