Bafta 2022 | due candidature per “E’ stata la mano di Dio”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Èladi Dio, il film di Paolo Sorrentino che racconta la sua adolescenza a Napoli negli anni ’80, è candidato ai, i cosiddetti Oscar inglesi, nella categoria miglior film straniero. Quando sapremo se “E’ladi Dio” verrà candidata agli Oscar? Sono giorni importanti per il film: l’8 febbraio si saprà se il lungometraggio con Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri e Filippo Scotti entrerà nella cinquina per il miglior film internazionale dopo aver superato la selezione della shortlist a dicembre. Altri film candidati aiAiSorrentino sfida il giapponese Drive My Car di Ryûsuke Hamaguchi, Madri parallele di Pedro Almodóvar, Petite Maman di Céline Sciamma e il danese La ...

Advertising

UniMoviesBlog : Nel primissimo pomeriggio odierno la British Academy of Film and Television Arts ha annunciato le celebri nominatio… - LondonOneRadio : Londra - #Sorrentino punta al BAFTA e stringe l'occhio all'Oscar - Yogaolic : RT @cronachecampane: 'È stata la mano di Dio' candidato ai Bafta #bafta #èstatalamanodidio #UltimeNotizie - cinemaniaco_fb : ?????????????? BAFTA 2022, le nomination: da Dune a Il Potere del Cane - cronachecampane : 'È stata la mano di Dio' candidato ai Bafta #bafta #èstatalamanodidio #UltimeNotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Bafta 2022

Dune porta a casa 11 candidature ai. Dune, Belfast e Il potere del cane i più nominati Con ben 11 nomination, la maggior parte nelle categorie tecniche, è il kilossal fantascientifico di ...La British Academy of Film and Television Arts ha comunicato le sue nomination per i, la 75esima edizione della prestigiosa cerimonia di premiazione che quest'anno si terrà il 13 marzo al Royal Albert Hall con la conduzione di Rebel Wilson. Ma vediamo insieme quali titoli ...Apple TV+ continua ad ottenere nomination e arrivano anche quattro nomination ai BAFTA Award 2022. Giuseppe La Terza 1 minuto fa Apple TV+ ha ottenuto quattro nomination ai Bafta Awards 2022, di cui ...Spettacoli e Cultura - Bafta 2022, due nomination per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Il film riceve la candidatura per il Miglior casting e il Miglior film non in lingua inglese. Dune in ...