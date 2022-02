Antitrust multa GameStop, UNC: “Bene la sanzione ma i bundle sono legali” (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Antitrust ha di recente comminato al colosso delle vendite di prodotti di videogiochi GameStop in Italia 750mila euro di multa. Da UNC, Unione Nazionale Consumatori, arrivano parole positive e una precisazione riguardo la motivazione del provvedimento Come si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione dei consumatori, la notizia che l’Antitrust ha L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ha di recente comminato al colosso delle vendite di prodotti di videogiochiin Italia 750mila euro di. Da UNC, Unione Nazionale Consumatori, arrivano parole positive e una precisazione riguardo la motivazione del provvedimento Come si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione dei consumatori, la notizia che l’ha L'articolo proviene da Consumatore.com.

