Allenamento Lazio: ecco Cabral, si rivede finalmente Pedro (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Lazio ha continuato la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina con un Allenamento pomeridiano: il report La Lazio si è ritrovata oggi pomeriggio in quel di Formello per continuare la preparazione in vista della gara di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Primo Allenamento per il neo acquisto Cabral che è stato provato nel tridente con Moro e Felipe Anderson (il brasiliano ha giostrato nella posizione di falso nove). In gruppo anche Pedro, pienamente recuperato e quindi a disposizione di Sarri per sabato. Non si è visto Marusic ma la sua assenza non desta particolare preoccupazione anche il tecnico oggi ha provato Lazzari a destra con Hysaj a sinistra. Al fianco di Luiz Felipe, con Acerbi ancora ai box, Radu favorito su Patric. Domani è prevista la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laha continuato la preparazione in vista della gara contro la Fiorentina con unpomeridiano: il report Lasi è ritrovata oggi pomeriggio in quel di Formello per continuare la preparazione in vista della gara di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Primoper il neo acquistoche è stato provato nel tridente con Moro e Felipe Anderson (il brasiliano ha giostrato nella posizione di falso nove). In gruppo anche, pienamente recuperato e quindi a disposizione di Sarri per sabato. Non si è visto Marusic ma la sua assenza non desta particolare preoccupazione anche il tecnico oggi ha provato Lazzari a destra con Hysaj a sinistra. Al fianco di Luiz Felipe, con Acerbi ancora ai box, Radu favorito su Patric. Domani è prevista la ...

Advertising

TuttoFanta : ??#LAZIO: in dubbio la presenza di #Marusic, che oggi non era presente nella sessione di allenamento. ??… - violanews : #Fiorentina, Nico Gonzalez assente all'allenamento. Forfait con la #Lazio? - ndl00 : #Lazio, primo allenamento per #Cabral: provato ala destra con #Moro e #FelipeAnderson punta. Il tridente titolare d… - LALAZIOMIA : Lazio, a Formello primo allenamento per Cabral - sportli26181512 : Lazio, a Formello primo allenamento per Cabral: Prove tattiche anti-Fiorentina a Formello oggi pomeriggio per la La… -