Alex Belli, la confessione su Delia spiazza: "Non so se posso più farlo" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alex Belli si lascia sfuggire un'interessante rivelazione su Delia Duran che ha lasciato tutti senza parole, ecco cosa ha detto l'ex gieffino sul rapporto con la moglie Sembra essere ormai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

