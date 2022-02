Ag. Botman: “Milan e Newcastle sono due grandi club, farà la scelta giusta” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nikkie Bruinenberg, agente di Sven Botman, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del difensore: su di lui ci sono Milan e Newcastle Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nikkie Bruinenberg, agente di Sven, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del difensore: su di lui ci

Advertising

AntoVitiello : ?? Sempre più conferme: il #Milan lavora al colpo in difesa per l'estate. #Botman il preferito (ha il sì del giocato… - AntoVitiello : #Botman: 'Pronto per un nuovo passo che penso di fare in estate. #Milan e Newcastle? Entrambi i club hanno punti po… - AntoVitiello : #Botman resta uno degli obiettivi per la difesa del #Milan. La conferma arriva dal suo agente: 'Milan tra i club in… - pasqlaragione : L'agente di #Botman a @VI_nl: 'Sono certo che prenderà la decisione giusta. Milan e Newcastle sono due grandi squad… - PianetaMilan : Ag. #Botman: “ @acmilan e #Newcastle sono due grandi club, farà la scelta giusta” #ACMilan #Milan #SempreMilan -