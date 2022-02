A Sanremo è un’offesa dare fiori alle donne | al festival dell’ipocrisia la Michielin fa la Boldrini…

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Grazie dei fior, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse e parlano d’amor. E grazie ancor…“. Povera Nilla Pizza. Oggi una qualsiasi Francesca, aldi, l’avrebbe bacchettata, accusandola di – udite udite – aver accettato deida un uomo. Nell’era del politicamente corretto e nei giorni del, dove insiemecanzonette si prova a gettare in pasto alla gente l’impegno su temi che meriterebbero scenari più credibili della paillette di Amadeus e delle battute di Zalone, anche il gesto più antico e “sanremese” del mondo viene utilizzato per lanciare messaggi ai più incomprensibili. Ieri sera la cantante Francesca, in versione direttrice ...