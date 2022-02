Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)DEL 2 FEBBRAIOORE 16.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO CIRCONE REGOLARE A SEGUITO DI RIMOZIONE DI DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA SU VIA CASSIA TRA CAMPAGNANO DIE SETTEVENE E SU VIA PONTINA ALTEZZA RACCORDO CIRCONE IN AUMENTO SUL RACCORDO, CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONENORD E A24TERAMO SU VIA BRACCIANESE CODE PER LAVORI ALTEZZA STAZIONE CROCICCHIE NEI DUE SENSI DI MARCI A MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA SU VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO E A CIAMPINO SU VIA DEI ...