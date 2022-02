“Un vero trauma”: Gaia Girace e la soffiata dal set, il racconto è sorprendente (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gaia Girace rivela un dettaglio inedito sul suo primo giorno di set in “L‘amica geniale”: ecco tutti i dettagli della vicenda. Gaia Girace, la protagonista di “L’amica geniale” (screenshot YouTube)Protagonista indiscussa insieme a Margherita Mazzucco, Gaia Girace interpreta il personaggio di Lila in “L’amica geniale”, la fiction Rai che negli ultimi anni ha riscosso un enorme successo. In occasione della messa in onda della terza stagione della fiction a partire da domenica 6 febbraio alle ore 21:25, Gaia è stata intervistata da “Tv, Sorrisi e Canzoni”, rivelando alcuni dettagli inediti sul suo primo giorno di riprese sul set. Gaia Girace confessa: “Ero agitata, ho rifatto la scena 17 volte” Gaia nelle vesti di Lila ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022)rivela un dettaglio inedito sul suo primo giorno di set in “L‘amica geniale”: ecco tutti i dettagli della vicenda., la protagonista di “L’amica geniale” (screenshot YouTube)Protagonista indiscussa insieme a Margherita Mazzucco,interpreta il personaggio di Lila in “L’amica geniale”, la fiction Rai che negli ultimi anni ha riscosso un enorme successo. In occasione della messa in onda della terza stagione della fiction a partire da domenica 6 febbraio alle ore 21:25,è stata intervistata da “Tv, Sorrisi e Canzoni”, rivelando alcuni dettagli inediti sul suo primo giorno di riprese sul set.confessa: “Ero agitata, ho rifatto la scena 17 volte”nelle vesti di Lila ...

