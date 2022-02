Stellantis - Francia, previsti 2.600 esuberi nei prossimi due anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il gruppo Stellantis ha presentato alle organizzazioni sindacali francesi un programma di riorganizzazione della forza lavoro caratterizzato da un totale di 2.600 esuberi. L'entità dei tagli è stata riferita dai rappresentanti dei dipendenti a diverse testate francesi al termine di uno degli incontri organizzati dalla direzione nel quadro delle trattative per il rinnovo dell'attuale contratto collettivo di lavoro, in scadenza il 31 marzo. In particolare, il costruttore avrebbe intenzione di tagliare 1.300 posizioni quest'anno e altrettante nel 2023, ma solo tramite uscite volontarie e incentivate, come già avvenuto l'anno scorso con 1.380 lavoratori. I timori dei sindacati. Ovviamente, dal fronte sindacale sono stati lanciati allarmi sull'impatto dell'ennesima riduzione degli organici. Secondo Christine Virassamy, delegata della Cfdt, i nuovi tagli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il gruppoha presentato alle organizzazioni sindacali francesi un programma di riorganizzazione della forza lavoro caratterizzato da un totale di 2.600. L'entità dei tagli è stata riferita dai rappresentanti dei dipendenti a diverse testate francesi al termine di uno degli incontri organizzati dalla direzione nel quadro delle trattative per il rinnovo dell'attuale contratto collettivo di lavoro, in scadenza il 31 marzo. In particolare, il costruttore avrebbe intenzione di tagliare 1.300 posizioni quest'anno e altrettante nel 2023, ma solo tramite uscite volontarie e incentivate, come già avvenuto l'anno scorso con 1.380 lavoratori. I timori dei sindacati. Ovviamente, dal fronte sindacale sono stati lanciati allarmi sull'impatto dell'ennesima riduzione degli organici. Secondo Christine Virassamy, delegata della Cfdt, i nuovi tagli ...

