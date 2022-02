Serena Enardu disperata | il messaggio social allarma il web

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), la nota influencer sarda sta ancora male dopo il ricovero avvenuto proprio nella giornata di ieri: iraccolgono il suo lungo sfogo: ecco le parole. Si torna a parlare della notissima influencer che è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne di alcuni anni fa ma che di recente è finita al centro dell’attenzione per la sua relazione poi finita male con il cantautore Pago a cui è stata legata per diversi anni. foto InstagramProprio ieri la sorella gemella aveva reso nota la notizia del suo ricovero arrivato nel cuore della notte quanto le sue condizioni di salute si sono aggravate, la giovane infatti è anche svenuta e il tutto è capitato anche a seguito giorni in cui non è stata per niente bene. Lei stessa infatti nelle scorse settimane aveva ...

dimessa dall'ospedale: lo sfogo: i vaccini Dopo lo svenimento che ha costretto sua sorella Elga a chiamare un'ambulanza e a farla portare in ospedale,...Un incubo quello che sta affrontandoin queste settimane. Da circa un mese l'ex tronista di Uomini e Donne non gode di buona salute. In particolare, ieri la situazione è giunta a un limite inaspettato. Dopo una serie di ...Serena Enardu disperata, la nota influencer sarda sta ancora male dopo il ricovero avvenuto proprio nella giornata di ieri: i social raccolgono il suo lungo sfogo: ecco le parole. Si torna a parlare ...Nelle scorse ore Serena Enardu è stata portata in ospedale in ambulanza a seguito di uno svenimento. In ospedale l’ex gieffina ed ex fidanzata di Pago è stata sottoposta a una serie di controlli ma, a ...